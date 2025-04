Concorso PNRR 2 scuola secondaria | punteggi minimi per l’accesso alla prova orale In aggiornamento

alla prova orale del Concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 30592024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di Concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale In aggiornamento scuolalink. 🔗 Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessidel2 per la, bandito con il DDG n. 30592024. La selezione riguarda esclusivamente le classi die le regioni non coinvolte nellascritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni .perInlink. 🔗 Scuolalink.it

Concorso scuola PNRR 2, quadro di riferimento prova scritta: 50 quesiti, due punti per risposta corretta, zero per quella errata e non data. Si passa all’orale con almeno 70/100 - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha definito il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta del concorso docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo Concorso scuola PNRR 2, quadro di riferimento prova scritta: 50 quesiti, due punti per risposta corretta, zero per quella errata e non data. Si passa all’orale con almeno 70/100 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 2: pubblicati i quadri di riferimento per la prova scritta della scuola secondaria - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso note le date delle prove scritte per il concorso docenti PNRR 2 attraverso il portale Inpa. Le prove per l’infanzia e la primaria si terranno il 19 febbraio 2025, mentre quelle per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono programmate per i giorni 25, […] The post Concorso docenti PNRR 2: pubblicati i quadri di riferimento per la prova scritta della scuola secondaria first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Graduatorie fantasma, docenti esclusi, errori dell’algoritmo: il pasticcio del concorso scuola Pnrr finisce in Parlamento - Il pasticcio sul concorso Pnrr 2023 per assumere migliaia di nuovi docenti nelle scuole finisce in Parlamento, e la polemica infuria tra docenti, ministero e opposizione. A scatenare il malcontento è la gestione delle graduatorie: gli insegnanti, infatti, lamentano gravi errori nei punteggi e nelle riserve assegnate dalla piattaforma ministeriale. La questione che scuote su tutto riguarda, però, la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito per gli idonei, ossia coloro che hanno superato le prove ma non sono tra i vincitori che avranno una cattedra. 🔗open.online

Concorso secondaria PNRR2, ecco le convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso/regioni ... 🔗orizzontescuola.it

Qual è il voto minimo per accedere alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria? Ecco gli avvisi degli USR - Gli USR stanno pubblicando gli avvisi con le indicazioni del punteggio minimo per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria. Ecco gli avvisi da scaricare con il v ... 🔗ticonsiglio.com

Concorso secondaria PNRR2, la prova del 5 maggio è facoltativa. Cosa “rischia” chi non la svolgerà - Concorso secondaria PNRR2 bandito con DDG n 3059/2024: in seguito all'annullamento di un quesito del turno n. 6 del 27 febbraio ... 🔗orizzontescuola.it