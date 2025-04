Concorso ordinario dirigenti scolastici ecco le graduatorie AGGIORNATO con rettifica Sicilia

scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del Concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 1942022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del Concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, ora sono in via di svolgimento le prove orali. In Liguria procedura conclusa e graduatoria online. L'articolo Concorso ordinario dirigenti scolastici, ecco le graduatorie AGGIORNATO con rettifica Sicilia . 🔗 Gli Ufficiregionali iniziano a pubblicare ledelper 587, di cui al DM 1942022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta delsi è svolta il 30 ottobre 2024, ora sono in via di svolgimento le prove orali. In Liguria procedura conclusa e graduatoria online. L'articololecon. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Concorso ordinario dirigenti scolastici, convocazioni prova orale e avvisi titoli non autocertificabili [AGGIORNATO] - Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del 30 ottobre 2024 del concorso ordinario per dirigenti scolastici, D.D.G. 2788 del 18 dicembre 2023, e che sono ammessi a sostenere la prova orale. L'articolo Concorso ordinario dirigenti scolastici, convocazioni prova orale e avvisi titoli non autocertificabili [AGGIORNATO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso ordinario dirigenti scolastici, candidati ammessi alla prova orale e convocazioni [AGGIORNATO con Puglia] - Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del 30 ottobre 2024 del concorso ordinario per dirigenti scolastici, D.D.G. 2788 del 18 dicembre 2023, e che sono ammessi a sostenere la prova orale. L'articolo Concorso ordinario dirigenti scolastici, candidati ammessi alla prova orale e convocazioni [AGGIORNATO con Puglia] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso ordinario dirigenti scolastici 2023: pubblicate le TRACCE della prova scritta - Pubblicate dal Ministero dell'istruzione e del merito le tracce della prova scritta del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 194/2022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova si è svolta il 30 ottobre 2024. In alcune regioni la procedura si è conclusa. L'articolo Concorso ordinario dirigenti scolastici 2023: pubblicate le TRACCE della prova scritta sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Concorso ordinario dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Emilia Romagna]; Concorso dirigenti scolastici, prova orale: ecco come prepararsi; Concorso presidi, raffica di ricorsi. Il ministro: «Nessuna tolleranza se si troveranno irregolarità»; Concorso Dirigenti Scolastici 2023. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concorso dirigenti scolastici, prova orale: ecco come prepararsi - Come abbiamo scritto, la prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici si è svolta lo scorso 30 ottobre in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale ... 🔗tecnicadellascuola.it

Presunte irregolarità nei concorsi regionali per dirigenti scolastici, al via verifiche ministeriali - AGI - Presunte irregolarità nel concorso per dirigenti scolastici in alcune Regioni - Calabria, Puglia, Lazio, Campania - con ricorsi al Tar. Per questo il ministero dell'Istruzione e del Merito ha re ... 🔗msn.com

Concorso ordinario dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Emilia Romagna] - Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 194/2022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova ... 🔗orizzontescuola.it