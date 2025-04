Concorso DSGA 2025 prove orali | elenco delle convocazioni In aggiornamento

Concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali. Concorso DSGA 2025: Ammessi alla prova . Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni In aggiornamento Scuolalink. 🔗 Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono stati resi noti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale delper Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali.: Ammessi alla prova .InScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Concorso DSGA, ecco le convocazioni per l’orale. In Sicilia prove dal 15 maggio [AGGIORNATO] - Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere ... 🔗orizzontescuola.it

Quando iniziano le prove orali del concorso DSGA? - Le prove orali del concorso DSGA 2024 inizieranno a maggio 2025, con oltre 29.000 candidati in competizione per 1.435 posti disponibili, evidenziando l'alta competitività della selezione. 🔗gaeta.it

Concorso DSGA, prova orale: come si svolgerà, griglia di valutazione e gli avvisi degli USR con le lettere estratte - Lo scorso 10 aprile si è svolta la prova scritta del concorso DSGA. Alla prova hanno partecipato 7.983 candidati, ripartiti presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili de ... 🔗tecnicadellascuola.it