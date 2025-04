Concorso Dirigenti Scolastici 2023 | pubblicate le prime graduatorie In aggiornamento

Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al Concorso ordinario per 587 Dirigenti Scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 1942022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del Concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali. In . Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le prime graduatorie In aggiornamento Scuolalink. 🔗 Gli UfficiRegionali (USR) hanno iniziato a pubblicare lerelative alordinario per 587, secondo quanto stabilito dal DM 1942022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre. La prova scritta delsi è svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali. In .leInScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

