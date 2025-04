Conclave Vaticano in rosso | Deficit da 70 milioni Cardinali in allarme la Santa Sede ora deve tagliare i costi

Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo. 🔗 Ilmessaggero.it - Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi Ilè in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo. 🔗 Ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Macron il laico vanta però un titolo Vaticano: protocanonico. Per questo si dà da fare per il Conclave e punta su Papa Aveline. Ma è dal 1370 che un francese non guida più la Chiesa - La notizia che Emmanuel Macron ha pranzato con i cardinali transalpini che il 7 maggio entreranno in Conclave non deve stupire più di molto. La Francia da ormai oltre un secolo osserva una rigida “laicité” all’interno dell’Esagono, ma continua ad atteggiarsi a protettrice dei cristiani, e dei cattolici in particolare, in Medio Oriente e nei territori di missione. Con non pochi problemi nel passato. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i; Bilanci in rosso al Vaticano: la sfida che attende il prossimo papa; I conti di Papa Francesco non tornano: patrimonio e finanza in ordine, ma l'Obolo di San Pietro langue; I conti in rosso del Vaticano e la stretta di Papa Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno ... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, le finanze vaticane al centro della settima congregazione - Intanto partono le grandi manovre politiche. Il cardinale Jean Claude Hollerich difende il Sinodo e sponsorizza il maltese Mario Grech per il Soglio di Pietro. Sandri ai cardinali: ricordiamoci che re ... 🔗milanofinanza.it

Il Conclave nella storia, il più breve è durato 10 ore e 31 mesi il più lungo - Dopo i funerali di Papa Francesco, che hanno visto la partecipazione di migliaia di fedeli in piazza San Pietro, in Vaticano ci si prepara al Conclave. La riunione del Collegio cardinalizio della ... 🔗tg24.sky.it