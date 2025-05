Conclave Vaticano in rosso | Deficit da 70 milioni Cardinali in allarme la Santa Sede ora deve tagliare i costi

Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo. 🔗 Ilmessaggero.it - Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi Ilè in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo. 🔗 Ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo... 🔗ilmessaggero.it

Vaticano, il bilancio in rosso irrompe nel Conclave. “Un miracolo per salvarci” - Il nodo del deficit al centro delle Congregazioni. Il grazie a Becciu per la sua rinuncia: “Gli organi di giustizia accertino i fatti” 🔗repubblica.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i; Vaticano in profondo rosso, oltre 70 milioni di deficit: il cruccio del nuovo Papa, i Musei d'oro e il Conclav; Vaticano, il bilancio in rosso irrompe nel Conclave. “Un miracolo per salvarci”; Vaticano, nel conclave entra anche il bilancio in rosso: ecco la sfida sui conti che attende il successore di Bergoglio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vaticano in profondo rosso, oltre 70 milioni di deficit: il cruccio del nuovo Papa, i Musei d'oro e il Conclave - Il Conclave sta per iniziare e alle congregazioni generali si delinea il futuro. Alla settima riunione dei cardinali del 30 aprile2025 si è toccato un tema spinoso: le finanze ... 🔗msn.com

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno ... 🔗ilmattino.it

Irrompe il bilancio in rosso. “Un miracolo per salvarci” - Il nodo del deficit al centro delle Congregazioni. Il grazie a Becciu per la sua rinuncia: “Gli organi di giustizia accertino i fatti” ... 🔗repubblica.it