Conclave Trump ironizza | Mi piacerebbe essere Papa Poi benedice Dolan | È molto bravo confermate le anticipazioni del Gdi - VIDEO

Trump ironizza in vista del Conclave alla domanda di una cronista: "Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta", ma poi torna serio Il presidente americano Donald Trump ironizza in vista del Conclave che inizierà il 7 maggio, come anticipato dal Giornale d' 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Conclave, Trump ironizza: "Mi piacerebbe essere Papa", Poi "benedice" Dolan: "È molto bravo", confermate le anticipazioni del Gdi - VIDEO Il presidente americanoin vista delalla domanda di una cronista: "Mi. Sarebbe la mia prima scelta", ma poi torna serio Il presidente americano Donaldin vista delche inizierà il 7 maggio, come anticipato dal Giornale d' 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Oscar, Anora trionfa tra le stoccate a Trump. Delusione per Conclave, tutti i premi - «Anora», la tragicommedia su una spogliarellista di New York che vive una torrida storia d'amore con un giovane erede russo, ha trionfato agli Academy Awards che lo hanno votato come miglior film dell'anno. In una notte di momenti emozionanti, come il primo Oscar del Brasile, il film, diretto da Sean Baker, ha trionfato in cinque categorie. Baker ha ritirato le statuette per la migliore regia, la migliore sceneggiatura originale e il miglior montaggio, mentre il suo protagonista, Mikey Madison, ha vinto la statuetta per la migliore attrice. 🔗iltempo.it

Bastianich ironizza su Trump: “È stato mio cliente e so che non beve vino, ma prende queste decisioni...” - « Trump lo conosco, è stato mio cliente e purtroppo non beve vino e quando uno che non beve vino prende queste decisioni... non so cosa dire». Così l’imprenditore della ristorazione italoamericano Joe Bastianich ha risposto ad una domanda sui dazi durante la presentazione di Foodish, una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in prima visione su TV8, dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì,. 🔗feedpress.me

Conclave, Burke e Dolan: l’ombra di Trump sulla scelta del nuovo Papa? - (Adnkronos) – "Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia scelta numero 1". La battuta di Donald Trump proietta l'ombra della Casa Bianca sul prossimo conclave che eleggerà il successore di papa Francesco. Le parole che Trump affida ai giornalisti nel giardino della Casa Bianca contribuiscono a delineare uno scenario tanto inatteso quanto controverso: il presidente […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Trump ironizza: Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia prima scelta; Trump ironizza: Mi piacerebbe essere papa, sarebbe la prima scelta; Trump ironizza: Mi piacerebbe essere papa, sarebbe la prima scelta; Meloni-Trump, la stampa Usa incorona la premier dopo il vertice: «È l'interlocutrice n° 1 in Europa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump scherza sul Conclave: "Mi piacerebbe essere Papa" - Donald Trump scherza con i cronisti: “Vorrei essere Papa”. E cita il cardinale Dolan di New York come possibile nome forte. 🔗la7.it

Trump scherza con i giornalisti: “Mi piacerebbe diventare Papa”. Il video dell’intervista - Il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, non sembra essere tra i ccandidati più papabili al momento. Nella rosa dei possibili contendenti c’è un altro americano: il cardinale Joseph Tobin, ... 🔗tg.la7.it

Trump show: "Mi piacerebbe essere Papa". Poi sul Conclave: "Non ho preferenze" ma indica Dolan - "Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta". Donald Trump risponde scherzando a chi gli chiedeva se aveva preferenze per il prossimo pontefice. "Non ho preferenze" ha aggiunto, precisando ... 🔗repubblica.it