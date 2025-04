Conclave tra social e AI

Approfondimenti da altre fonti

Il Conclave come l’Eurovision: il Vatican-core tra social, Fantapapa e cinema - Dal Conclave all’Eurovision Song Contest sarà un attimo. Dal punto di vista del timing, innanzitutto: il 7 maggio inizio dell’assise per l’elezione del nuovo Papa, 13 giorni prima serata dell’Esc. Che quest’anno si celebra a Basilea, nella vicina Svizzera, in un luogo, per di più, dal nome molto liturgico, la St. Jakobshalle. Insomma, c’è una seria probabilità che sui nostri schermi i fumi del palco su cui si esibiranno Tommy Cash e Lucio Corsi si mescolino alla fumata bianca che uscirà dal camino della Cappella Sistina. 🔗lettera43.it

Il nuovo potere di veto sul Conclave: social media e calunnie, il pressing social sui Cardinali - Il Conclave per eleggere il nuovo Papa è uno dei momenti più seguiti e importanti della cristianità, ma anche il mondo laico aspetta con ansia di conoscere il nome del nuovo Pontefice. La ritualità e la segretezza di ciò che avviene in quelle stanze, insieme a un’ovvia curiosità per le dinamiche dell’elezione, ha fatto nascere nel tempo molti falsi miti e molte leggende. E il potere che un tempo esercitavano potenti e imperatori nella scelta dei Pontefici, oggi ha un nuovo volto: le fake news incontrollate sulla rete. 🔗thesocialpost.it

Conclave, le città dove se ne parla di più: la pressione corre sui social - Conto alla rovescia per il prossimo Conclave. La data d'inizio è stata già fissata a mercoledì 7 maggio ma nel mondo già si parla di alleanze e cordate tra prelati per eleggere il nuovo Pontefice. Da sabato 26 aprile sono state già censite nelle conversazioni digitali ben 2.9 milioni di interazioni generate dal termine "Conclave". Più del dato quantitativo, però, è interessante mappare la geografia del parlato per provare a comprendere quanto e come nei prossimi giorni questa cartina dell'interesse possa aiutarci a comprendere quali sono le aree del mondo dove c'è più pressione social/e in ... 🔗iltempo.it

Il Conclave come l’Eurovision: il Vatican-core tra social, Fantapapa e cinema - Dal Conclave all'Eurovision Song Contest è un attimo. Tra meme, giochi, Fantapapa per i social i due eventi sono sovrapponibili. E la realtà è diventata un remake del film campione d'incassi con Ralph ... 🔗msn.com

Conclave, le città dove se ne parla di più: la pressione corre sui social - Conto alla rovescia per il prossimo Conclave. La data d'inizio è stata già fissata a mercoledì 7 maggio ma nel mondo ... 🔗iltempo.it

Virale sui social il video fatto con l'IA della "gara" dei Cardinali al soglio pontificio - Nel video parodia realizzato con l'intelligenza artificiale, il Conclave è una gara di Formula1 e i Cardinali sono i piloti in corsa ... 🔗msn.com