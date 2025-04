Conclave sospetti sul cardinale Ouédraogo | spostata la data di nascita

Conclave per il nuovo Papa, qualcosa sembra non tornare nell'Annuario Pontificio. Si tratta della data di nascita di Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito della capitale del Burkina Faso Ouagadougou. O meglio, il tempismo. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: se nell’edizione 2024 dell'"unica risorsa per scoprire la storia, la struttura, le istituzioni e i membri della Chiesa Cattolica, a Roma e nel mondo", il porporato risultava nato nel piccolo villaggio di Konéan il 25 gennaio 1945, in quella del 2025 tale data è stata spostata al 31 dicembre, sempre di ottant’anni fa.Un fatto che solleva parecchi dubbi, visto che al Conclave sono ammessi solo i cardinali con meno di 80 anni. E i più maliziosi non possono fare a meno di non notare che con la data precedente il religioso non avrebbe potuto partecipare all’elezione del nuovo capo della Santa Sede. 🔗 Liberoquotidiano.it - Conclave, sospetti sul cardinale Ouédraogo: spostata la data di nascita Uno strano caso coinvolge il Vaticano. In vista delper il nuovo Papa, qualcosa sembra non tornare nell'Annuario Pontificio. Si tratta delladidi Philippe Nakellentuba, arcivescovo emerito della capitale del Burkina Faso Ouagadougou. O meglio, il tempismo. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: se nell’edizione 2024 dell'"unica risorsa per scoprire la storia, la struttura, le istituzioni e i membri della Chiesa Cattolica, a Roma e nel mondo", il porporato risultava nato nel piccolo villaggio di Konéan il 25 gennaio 1945, in quella del 2025 taleè stataal 31 dicembre, sempre di ottant’anni fa.Un fatto che solleva parecchi dubbi, visto che alsono ammessi solo i cardinali con meno di 80 anni. E i più maliziosi non possono fare a meno di non notare che con laprecedente il religioso non avrebbe potuto partecipare all’elezione del nuovo capo della Santa Sede. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Conclave, il caso del cardinale Ouédraogo, “ringiovanito” all’improvviso per partecipare - Un cambio di data di nascita sull’Annuario Pontificio ha acceso i riflettori su Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito di Ouagadougou, in Burkina Faso, e lo ha reso protagonista di un curioso e controverso episodio a ridosso del prossimo Conclave, in programma il 7 maggio. Un’annotazione apparentemente tecnica, ma che ha effetti molto concreti: sposta il cardinale dalla categoria degli esclusi, in quanto ultraottantenne, a quella dei partecipanti a pieno titolo all’elezione del nuovo Papa. 🔗thesocialpost.it

Il cardinale Ouédraogo diventa più giovane: ora potrebbe votare in conclave per tutto il 2025 - Un sito olandese anticipa che l’annuario pontificio sposta la data di nascita del porporato del Burkina Faso. Era già successo con il kenyano Njue, entrambi appartengono alla schiera dei conservatori 🔗repubblica.it

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it