Conclave sicurezza come funerali Papa

Il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura, ha precisato che per il Conclave il modello di sicurezza sarà lo stesso adottato per i funerali di Papa Francesco. "Il Conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo". "Abbiamo deciso insieme di dover essere pronti con tutta la forza disponibile, seguendo il modello che abbiamo utilizzato per le esequie del Papa".

Il prefetto di Roma: «Per il conclave verrà adottato il modello di sicurezza dei funerali del papa» - La data di inizio del conclave per l'elezione del successore di papa Francesco si avvicina: il giorno da segnare sul calendario è il 7 maggio. Per l'occasione, in Vaticano e a Roma verrà adottato il modello di sicurezza utilizzato per le esequie di Bergoglio: il piano prevede un dispiegamento di oltre 4 mila agenti delle forze dell'ordine al giorno. «Il conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in piazza San Pietro.

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

