Conclave si abbassa il quorum | numero di elettori scende a 133

Conclave che eleggerà il 267esimo Papa i cardinali continuano a riunirsi in vista dell''Extra Omnes' del 7 maggio.Becciu rinuncia: "Obbedisco a Papa Francesco"La prima notizia di giornata è stata la risoluzione del caso Becciu. Il porporato sardo ha fatto un passo indietro comunicando la rinuncia a partecipare al Conclave: "Avendo a cuore il bene della Chiesa – ha scritto in una nota -, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza". Un passo indietro, dunque, ma la volontà di continuare a difendere il proprio operato.

Conclave, "due cardinali non votano": si abbassa il quorum - "Due cardinali non verranno al Conclave per motivi di salute". L'annuncio del portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni in un briefing con i giornalisti in vista del 7 maggio, data d'inizio dell'elezione del prossimo Pontefice, ha una conseguenza immediata e facilmente intuibile: l'abbassamento del quorum. I cardinali elettori infatti scenderanno a 133 (oggi alla congregazione in Vaticano erano invece 183, di cui 120 ammessi al voto in Cappella Sistina): di conseguenza la quota della maggioranza per eleggere il successore di Papa Francesco cala a sua volta a 89. 🔗liberoquotidiano.it

Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa - I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa (due terzi dei voti) scende a 89 voti. Tutte le regole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa - Il Conclave inizierà il 7 maggio alle ore 16:30 con 133 cardinali elettori. L'annuncio delle due assenze è stato ufficializzato dal direttore della Sala Stampa Vaticana 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, si abbassa il quorum: numero di elettori scende a 133 - Un passo indietro e 2 cardinali in meno. A poco più di una settimana dall’inizio del Conclave che eleggerà il 267esimo Papa i cardinali continuano a riunirsi in vista dell’‘Extra Omnes’ del 7 maggio. 🔗msn.com

Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa - Il 28 aprile si è svolta la sesta Congregazione generale dei cardinali durante la quale sono stati affrontati temi riguardanti le sfide attuali della Chiesa. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa ... 🔗msn.com

Conclave 2025, scende quorum: chi sono i 2 cardinali ritirati oltre Becciu?/ 133 elettori per il nuovo Papa - Conclave 2025, come sarà e chi ci sarà: dopo Becciu anche 2 cardinali elettori rinunciano per motivi di salute: si abbassa quorum per il nuovo Papa ... 🔗ilsussidiario.net