Conclave Pizzaballa e il 21 aprile | la profezia nella data?

Conclave, sono diversi i nomi dei possibili successori di Papa Francesco. Tra questi, uno dei più accreditati è Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Nato a Castel Liteggio (frazione di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo), Pizzaballa è un lontano cugino dell’ex portiere dell’Atalanta (ma anche del Milan e della Roma) Pier Luigi Pizzaballa.Fu proprio Bergoglio a nominarlo cardinale nel settembre 2023. Eppure per diversi vaticanisti il suo svantaggio sarebbe quello di essere troppo giovane. Il patriarca di Gerusalemme, infatti, è nato il 21 aprile di 60 anni fa. E, guarda caso, lo stesso giorno della morto di Papa Francesco. Ma la coincidenza non è l'unico aspetto su cui si basano i suoi sostenitori. In molti, in meritano all'età, ricordano Giovanni Paolo II. 🔗 Liberoquotidiano.it - Conclave, Pizzaballa e il 21 aprile: la profezia nella data? In attesa del, sono diversi i nomi dei possibili successori di Papa Francesco. Tra questi, uno dei più accreditati è Pierbattista, patriarca latino di Gerusalemme. Nato a Castel Liteggio (frazione di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo),è un lontano cugino dell’ex portiere dell’Atalanta (ma anche del Milan e della Roma) Pier Luigi.Fu proprio Bergoglio a nominarlo cardinale nel settembre 2023. Eppure per diversi vaticanisti il suo svantaggio sarebbe quello di essere troppo giovane. Il patriarca di Gerusalemme, infatti, è nato il 21di 60 anni fa. E, guarda caso, lo stesso giorno della morto di Papa Francesco. Ma la coincidenza non è l'unico aspetto su cui si basano i suoi sostenitori. In molti, in meritano all'età, ricordano Giovanni Paolo II. 🔗 Liberoquotidiano.it

