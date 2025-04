Conclave perché si chiama così

Conclave, la riunione che porterà all'elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Francesco. I lavori inizieranno il 7 maggio. Dopo la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice, che sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re nella Basilica di San Pietro, i cardinali sfileranno in processione verso la Cappella Sistina e li saranno chiusi dopo il giuramento di segretezza e l'Extra omnes: così, ha inizio il Conclave. La parola deriva dal latino cum clave, che significa letteralmente "con chiave". Il termine indica un luogo chiuso a chiave, un ambiente sigillato in cui nessuno può entrare o uscire liberamente. È proprio da questa immagine che nasce l'uso del termine per indicare la riunione dei cardinali chiamati a eleggere il nuovo papa.

