Conclave nella Cappella Sistina debuttano le nuove regole I social avranno un ruolo

Conclave del tutto inedito. Non solo per la forte internazionalizzazione dei 133 cardinali elettori, in arrivo da 71 Paesi diversi, ma anche e soprattutto "per il numero dei partecipanti, mai così elevato nella storia della Chiesa, e per il fatto che sarà il primo regolato dalle norme volute da Benedetto XVI che, curiosità vuole, le promulgò, quando aveva già annunciato la propria rinuncia al soglio petrino". Pope Francis, flanked by cardinal Konrad Krajewski, meets with children assisted by Santa Marta dispensary, Vatican, 19 December, 2021. ANSAFABIO FRUSTACI Per il professor Pierluigi Consorti, docente di Diritto canonico all'Università di Pisa e presidente emerito dei canonisti italiani, "sarà anche un Conclave 2.0. in cui l'extra omnes in Cappella Sistina dovrà fare i conti con il peso dei social, mai così significativo.

