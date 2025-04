Conclave il caso del cardinale Ouédraogo | cambia la data di nascita e resta elettore al prossimo

data di nascita del porporato burkinabé nell'Annuario Pontificio 2025Una discrepanza anagrafica di appena undici mesi potrebbe cambiare il corso della storia ecclesiastica. È il curioso caso del cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, che nell'Annuario Pontificio 2024 risultava nato il 25 gennaio 1945 e quindi già fuori dalla rosa degli elettori per il prossimo Conclave. Ma nell'edizione 2025, la sua data di nascita è "miracolosamente" slittata al 31 dicembre 1945. Risultato: resterà elettore fino al 31 dicembre 2025, proprio quando si prevede possa svolgersi l'elezione del nuovo Papa.Ribattezzato sui social cardinale MinalaLa modifica ha subito fatto scalpore, sollevando interrogativi e ironie sul web, dove c'è chi lo ha già ribattezzato il "cardinale Minala", in riferimento al noto calciatore con età dubbia.

Conclave, il caso del cardinale Ouédraogo, “ringiovanito” all’improvviso per partecipare - Un cambio di data di nascita sull’Annuario Pontificio ha acceso i riflettori su Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito di Ouagadougou, in Burkina Faso, e lo ha reso protagonista di un curioso e controverso episodio a ridosso del prossimo Conclave, in programma il 7 maggio. Un’annotazione apparentemente tecnica, ma che ha effetti molto concreti: sposta il cardinale dalla categoria degli esclusi, in quanto ultraottantenne, a quella dei partecipanti a pieno titolo all’elezione del nuovo Papa. 🔗thesocialpost.it

Il caso Becciu anima le congregazioni pre Conclave, cardinale Versaldi: “C’è giudizio ma ci sarà appello” - “Non siamo chiamati a cambiare la volontà del Papa ma solo a verificarla” ha dichiarato il cardinale Giuseppe Versaldi spiegando che sul caso Becciu restano da verificare le volontà del defunto Pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave, il caso del cardinale Becciu: «Non sono stato estromesso, voterò il nuovo Papa» - All’indomani della morte di Papa Francesco, il caso del cardinale Angelo Becciu è tornato a scuotere le mura vaticane. Becciu, già privato da Papa Francesco nel 2020 dell’incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei «diritti connessi al cardinalato» come reso noto in un comunicato della Sala Stampa vaticana, ha contestato la validità di quella esclusione rivendicando il diritto di partecipare al Conclave. 🔗lettera43.it