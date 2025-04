Conclave il cardinale Rosa Chavez | Durerà massimo 3 giorni tutti già con la lista | Il porporato Jean-Paul Vesco | Avremo un uomo del consenso la Chiesa ha bisogno di pace

bisogno di unità e guidare un popolo di Dio che vuole procedere nella direzione di Francesco", ha aggiunto l'arciVescovo di Algeri

Conclave 2025, il cardinale Rosa Chavez: “Avanti lungo il cammino di Papa Francesco” - “Penso che tutto il mondo la pensi così. È assolutamente chiaro che dobbiamo andare avanti lungo il cammino tracciato da Papa Francesco“. Lo dichiara il cardinale salvadoregno Gregorio Rosa Chavez arrivando in Vaticano per la congregazione generale dei cardinali che oggi ha stabilito la data di inizio del conclave 2025. “Credo che l’intero mondo abbia questa intenzione, ma anche il suo stile”, aggiunge Chavez. 🔗lapresse.it

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ancora irrisolto il caso del cardinale Becciu - La Congregazione dei Cardinali in Vaticano in attesa dell'inizio del Conclave previsto per il 7 maggio, che porterà alla nomina di un nuovo papa. 🔗iodonna.it