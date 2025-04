Thesocialpost.it - Conclave, il cardinale Chavez: “Durerà tre giorni. Abbiamo già una lista di nomi”

Potrebbe concludersi in appena treil prossimo, secondo quanto anticipato dalsalvadoregno Gregorio Rosa, vescovo emerito ausiliare di San Salvador. Una previsione che si aggiunge alle riflessioni e ai pronostici di diversi porporati riuniti a Roma per la scelta del futuro pontefice. “Entro il 9 maggio il nuovo papa potrebbe essere già eletto”, ha dichiarato Rosa, evidenziando il clima di decisione matura che aleggia tra i cardinali elettori.Leggi anche:, succede di tutto! I numeri parlano chiaroI cardinali hanno già una“Sono convinto che ognuno di noi ha già, in cuor suo, ladei candidati”, ha aggiunto Rosa, lasciando intendere che il dibattito non si muove in un terreno vago, ma si nutre di, profili e orientamenti già ben delineati. 🔗 Thesocialpost.it