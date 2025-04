Conclave dopo Papa Francesco chi sono i favoriti da Parolin e Grech a Prevost e Arborelius

Conclave Parolin riscuote sempre molto successo come successore di Papa Francesco, ma circolano anche altri tre nomi 🔗 Notizie.virgilio.it - Conclave dopo Papa Francesco, chi sono i favoriti da Parolin e Grech a Prevost e Arborelius Nelle riunioni in vista delriscuote sempre molto successo come successore di, ma circolano anche altri tre nomi 🔗 Notizie.virgilio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Nuovo Papa dopo Francesco già eletto in conclave segreto, si chiama Gregorio XVII ed è il cardinale Parolin", la teoria che gira sul web - Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio 2025 e, anche se i bollettini parlano di leggeri miglioramenti, in molti continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e sul web circolano molte teorie "Nuovo Papa già eletto in conclave segreto, si chiama G 🔗ilgiornaleditalia.it

Chi sarà il successore di Papa Francesco, i nomi dei cardinali favoriti al Conclave dopo Bergoglio - Una volta celebrati i funerali di Papa Francesco prenderà il via l'iter che condurrà al prossimo Conclave, composto da 135 elettori. Ecco i nomi e le storie dei cardinali favoriti. Ci sono anche tre italiani: Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Vaticano verso il Conclave dopo la morte di Papa Francesco: quando inizia e come funziona - Dopo le esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro, la salma verrà esposta ai fedeli e inizieranno i Novendiali, ovvero 9 giorni di lutto nei quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice. In questo periodo i dicasteri non possono assumere decisioni che spetterebbero al Papa... 🔗today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave il 7 maggio, i 133 cardinali. Le previsioni: Sarà breve. Congregazione sul caso Becciu - Congregazione, tutti i cardinali hanno diritto al voto; Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco; Conclave, ecco perché l’elezione del nuovo Papa diventa in salita dopo la rinuncia di Becciu; Trump scherza sul Conclave: Mi piacerebbe essere Papa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Verso il Conclave, i cardinali: “Sarà breve”. Due elettori danno forfait: sono 133 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verso il Conclave, i cardinali: “Sarà breve”. Due elettori danno forfait: sono 133 ... 🔗tg24.sky.it

"Penso che il Conclave sarà lungo, non ci conosciamo". Le previsioni dei cardinali sul successore di Francesco - Dopo le esequie di Papa Francesco, gli occhi del mondo sono puntati sul collegio cardinalizio dal quale uscirà il successore ... 🔗huffingtonpost.it

Cardinali e vescovi, ecco quanto guadagnano dopo i tagli di Papa Francesco - Papa Francesco ha apportato sostanziali modifiche durante il suo pontificato. Ecco come sono cambiati i guadagni degli uomini di chiesa dopo i tagli ... 🔗msn.com