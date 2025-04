Ilfattoquotidiano.it - “Conclave di tre giorni, ho i miei cinque nomi. Possibili sorprese”: le previsioni del cardinale Chavez

Non voterà inperché over 80, ma fuori dalla Cappella Sistina, come tutti gli altri cardinali che non entreranno, può orientare il voto. È convinto che dopo trela Chiesa Cattolica avrà il suo nuovo Papa e personalmente ha una rosa di. “Manca ancora il nome, o lo stile, ma la direzione penso sia chiara”: a parlare è il porporato salvadoregno Gregorio Rosa, già vescovo ausiliare della capitale San Salvador, grande amico e sodale del santo martire Oscar Arnulfo Romero – ucciso sull’altare per esseresi opposto alla dittatura – che conobbe fin dai tempi della sua adolescenza.Rispondendo prima dell’ingresso nell’Aula Paolo VI per la settima congregazione generale, Rosadice che non sarà unlungo: “penso al massimo tre”. Dice anche che “è molto aperto, molto aperto” e che ci “potranno essere, come è sempre nella storia della Chiesa“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it