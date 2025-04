Conclave c’è il primo gruppo di voto che porta il maltese Mario Grech Lo lancia Hollerich il cardinale poliglotta Parla e piace pure Pizzaballa

Conclave entra nel vivo. La sera di martedì 29 aprile è nato, mediaticamente ma non solo, il “partito sinodale” che avrà come candidato per l’imminente Conclave il cardinale maltese Mario Grech. A lanciarlo è stato un porporato gesuita. E lo ha fatto nella splendida cornice della Chiesa Nuova di Roma, indelebilmente legata alla figura di San Filippo Neri, l’allegro “Pippo il bono” di «state buoni se potete», tradizionalmente visto, nella Roma del XVI secolo, come la grande figura alternativa all’austero Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù (i due comunque vennero canonizzati insieme nel 1622).(cardinale Hollerich al sinodo con Papa Francesco)Il primo gruppo organizzato di elettori messo insieme dal lussemburghese HollerichIl gesuita in questione è il cardinale Jean-Claude Hollerich, lussemburghese, poliglotta (Parla anche il giapponese), vero motore, insieme ad un altro figlio di Sant’Ignazio, il genovese padre Giacomo Costa, del Sinodo sulla Sinodalità che ha impegnato la Chiesa negli ultimi anni del pontificato bergogliano. 🔗 Il (pre)entra nel vivo. La sera di martedì 29 aprile è nato, mediaticamente ma non solo, il “partito sinodale” che avrà come candidato per l’imminenteil. Arlo è stato un porporato gesuita. E lo ha fatto nella splendida cornice della Chiesa Nuova di Roma, indelebilmente legata alla figura di San Filippo Neri, l’allegro “Pippo il bono” di «state buoni se potete», tradizionalmente visto, nella Roma del XVI secolo, come la grande figura alternativa all’austero Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù (i due comunque vennero canonizzati insieme nel 1622).(al sinodo con Papa Francesco)Ilorganizzato di elettori messo insieme dal lussemburgheseIl gesuita in questione è ilJean-Claude, lussemburghese,anche il giapponese), vero motore, insieme ad un altro figlio di Sant’Ignazio, il genovese padre Giacomo Costa, del Sinodo sulla Sinodalità che ha impegnato la Chiesa negli ultimi anni del pontificato bergogliano. 🔗 Open.online

