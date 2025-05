Conclave Cardinale Vesco | Nuovo Papa non sarà un Francesco ora la Chiesa ha bisogno di pace durata di massimo 3 giorni come anticipato dal GdI

Conclave inizierà il 7 maggio e terminerà in 3 giorni come anticipato dal GdI; il Cardinale Vesco, arcivescovo di Algeri ha dichiarato che il Nuovo Papa non sarà in stile Francesco Lunedì 7 maggio alle ore 16.30 avrà ufficialmente inizio il Conclave e sarà breve, di massimo 3 giorni

