Conclave 4 000 agenti in strada per la sicurezza Giannini | Pronti fin dalla prima fumata

sicurezza conferma lo stesso piano messo in campo per il giorno dei funerali di Papa Francesco. Durerà fino all’intronizzazione del nuovo Pontefice. 🔗 Repubblica.it - Conclave, 4.000 agenti in strada per la sicurezza. Giannini: “Pronti fin dalla prima fumata” Il Comitato ordine econferma lo stesso piano messo in campo per il giorno dei funerali di Papa Francesco. Durerà fino all’intronizzazione del nuovo Pontefice. 🔗 Repubblica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike - Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi ... 🔗ilgiorno.it

Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dl sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. 🔗iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO Funerali Papa Francesco, prefetto di Roma: Presenti oltre 4000 agenti, siamo soddisfatti -; L’ultimo giorno per l’ultimo saluto al Papa; Floyd è morto per asfissia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conclave, 4.000 agenti in strada per la sicurezza. Giannini: “Pronti fin dalla prima fumata” - Il Comitato ordine e sicurezza conferma lo stesso piano messo in campo per il giorno dei funerali di Papa Francesco. Durerà fino all’intronizzazione del nuovo ... 🔗repubblica.it

Conclave, Roma schiera oltre 4.000 agenti per la sicurezza - Il prefetto Giannini al vertice a Palazzo Valentini annuncia un piano straordinario, con un dispiegamento di forze paragonabile ai funerali di Papa Francesco ... 🔗rainews.it

Per i funerali del Papa attesi duecentomila fedeli e 170 delegazioni straniere. In campo 4.000 agenti - Incrementato anche il servizio di emergenza sanitaria con 55 squadre sanitarie, 11 postazioni mediche avanzate e 52 ambulanze in più (ANSA) ... 🔗ansa.it