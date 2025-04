Conclave 2025 | Toscana protagonista con gli outsider Betori e Lojudice

Toscana protagonista del Conclave al via il 7 maggio per eleggere il successore di Papa Francesco con Augusto Paolo Lojudice e Giuseppe Betori. Dalla Toscana due dei 19 cardinali elettori italiani del Conclave composto da 135 cardinali al voto provenienti da tutto il mondo, la maggioranza nominata da papa Francesco, di cui al momento due hanno dato forfait.E proprio Betori e Lojudice potrebbero rivelarsi tra i papabili outsider rispetto ai grandi favoriti sotto i riflettori del toto papa che imperversa con i cardinali in pole per succedere a papa Francesco.Betori ha 78 anni ed è arcivescovo emerito di Firenze, dopo aver guidato l’arcidiocesi di Firenze dal 2008 fino alla rinuncia un anno fa e la nomina dell’arcivescovo Gambelli. Nominato cardinale da Benedetto XVI, Betori ha partecipato al Conclave che ha eletto papa Francesco. 🔗 delal via il 7 maggio per eleggere il successore di Papa Francesco con Augusto Paoloe Giuseppe. Dalladue dei 19 cardinali elettori italiani delcomposto da 135 cardinali al voto provenienti da tutto il mondo, la maggioranza nominata da papa Francesco, di cui al momento due hanno dato forfait.E propriopotrebbero rivelarsi tra i papabilirispetto ai grandi favoriti sotto i riflettori del toto papa che imperversa con i cardinali in pole per succedere a papa Francesco.ha 78 anni ed è arcivescovo emerito di Firenze, dopo aver guidato l’arcidiocesi di Firenze dal 2008 fino alla rinuncia un anno fa e la nomina dell’arcivescovo Gambelli. Nominato cardinale da Benedetto XVI,ha partecipato alche ha eletto papa Francesco. 🔗 Corrieretoscano.it

