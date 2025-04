Conclave 2025 prefetto Roma | Pronti dal primo giorno con tutta la forza disponibile

Conclave 2025 ha la sua particolarità". Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma, in merito al dispositivo di sicurezza che sarà messo in atto nella Capitale a partire dal 7 maggio in occasione del Conclave che eleggerà il nuovo Pontefice. "Noi non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Quindi noi dobbiamo essere Pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento più importante. Non sappiamo quando avverrà questa elezione, non sappiamo quando potrà esserci l'intronizzazione. Abbiamo fatto tante ipotesi: per esempio domenica 11 maggio l'Angelus potrebbe essere già tenuto dal Papa nuovo, e questo richiederà una serie di servizi particolari.

