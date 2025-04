Conclave 2025 chi sono i cardinali al voto | Matteo Maria Zuppi

Tgcom24.mediaset.it - Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, il cardinale italiano è figura di mediazione, dialogo e prossimità agli ultimi 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Leopoldo José Brenes Solórzano - Arcivescovo di Managua e figura centrale della Chiesa in Nicaragua, il cardinale è da decenni impegnato nel dialogo per la pace e nella guida pastorale del suo Paese 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Stephen Brislin - Arcivescovo di Città del Capo, il cardinale sudafricano è figura di riferimento per la Chiesa nell’Africa meridionale, impegnato nella giustizia e nella riconciliazione 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Raymond Leo Burke - Giurista e canonista statunitense, già Prefetto della Segnatura Apostolica e Patrono emerito dell’Ordine di Malta, è una voce nota nella Curia romana e nella Chiesa universale 🔗tgcom24.mediaset.it

Se ne parla anche su altri siti

Conclave 2025: un collegio universale con 135 cardinali elettori. L’Europa guida ma cambia l’equilibrio; Il Conclave infiamma Roma. Da Centocelle a Trastevere, le parrocchie romane si “giocano” il nuovo papa; Conclave il 7 maggio, 133 i cardinali elettori. Previsioni: Sarà breve. Apprezzamento su Becciu - Congregazioni, mancano ancora 9 elettori che devono arrivare a Roma. Oggi erano in 180 (124 elettori); Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: John Ribat. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Lazzaro You Heung-sik - Il cardinale Lazzaro You Heung-sik, attuale Prefetto del Dicastero per il Clero, è uno dei volti più rappresentativi della Chiesa cattolica asiatica nel governo della Curia romana. Nato il 17 novembre ... 🔗msn.com

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Peter Kodwo Appiah Turkson - Il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson è una delle figure più rappresentative della Chiesa cattolica africana. Nato a Nsuta-Wassaw, in Ghana, l’11 ottobre 1948, è stato ordinato sacerdote il 20 lugli ... 🔗msn.com

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Joseph William Tobin - Il cardinale Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark e già superiore generale dei redentoristi, parteciperà al Conclave 2025 portando la sua esperienza nella vita consacrata e nella pastorale incl ... 🔗msn.com