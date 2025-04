Concertone Primo Maggio occhi e orecchie puntati su Ghali e per i suoi messaggi politici e di pace

Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma è alta, ma gli occhi e soprattutto le orecchie sono puntate su Ghali. L’artista, infatti, c’è da scommettere che parlerà nuovamente del tema a lui caro della guerra a Gaza, della pace e della solidarietà. Non sarà solo l’occasione per presentare il suo nuovo singolo e progetto discografico.Il suo “stop al genocidio” urlato al Festival di Sanremo 2024 era diventato un vero e proprio caso “politico”. Un concetto che aveva acceso reazioni da Destra a Sinistra, favore e contro, ma anche dall’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar che tuonò: “Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Concertone Primo Maggio, occhi (e orecchie) puntati su Ghali e per i suoi messaggi politici e di pace Certamente l’attesa per nomi del calibro di Giorgia, Achille Lauro ed Elodie aldelin piazza San Giovanni in Laterano a Roma è alta, ma glie soprattutto lesono puntate su. L’artista, infatti, c’è da scommettere che parlerà nuovamente del tema a lui caro della guerra a Gaza, dellae della solidarietà. Non sarà solo l’occasione per presentare il suo nuovo singolo e progetto discografico.Il suo “stop al genocidio” urlato al Festival di Sanremo 2024 era diventato un vero e proprio caso “politico”. Un concetto che aveva acceso reazioni da Destra a Sinistra, favore e contro, ma anche dall’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar che tuonò: “Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

I Balto in lizza per il concertone del primo maggio - Il concerto del primo maggio a Roma potrebbe avere sul palco una band riminese. I Balto, quartetto made in Rimini, sono stati selezionati tra i 150 artisti che potrebbero suonare durante il tradizionale appuntamento musicale nella capitale. Un’occasione imperdibile per il gruppo indie rock guidato dal cantante Andrea Zanni, che a fine 2024 ha pubblicato l’ultimo album. Zanni, come è iniziato tutto? "Per partecipare alle selezioni per il concertone bisogna semplicemente iscriversi sul portale internet e caricare una canzone. 🔗ilrestodelcarlino.it

Concertone Primo Maggio, occhi (e orecchie) puntati su Ghali e per i suoi messaggi politici e di pace; SOS Save Our Souls al Concerto del Primo Maggio a Roma con il brano “Con gli occhi aperti”; A ROMA - Al Concerto del Primo Maggio, gli SOS – SAVE OUR SOULS, la band che unisce il rock e la sicurezza sul lavoro, con il brano Con gli occhi aperti; Achille Lauro presenta nuovo album Comuni Mortali: amore per Roma, periferia, dedica alla madre. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Concertone del Primo Maggio a Roma, la scaletta da Achille Lauro a Giorgia: i cantanti, gli orari, dove vederlo e come cambia la mobilità - Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio a Roma. Un parterre di assoluto livello, dato che sul palco saliranno diversi protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo. C'è ... 🔗corriereadriatico.it

Il Concerto del Primo Maggio tra Eurovision e Sanremo: la scaletta - Tre i presentatori: Noemi, Ermal Meta, e BigMama a cui si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social, Vincenzo Schettini. Il Concertone, come sempre, sarà a libero accesso ... 🔗panorama.it

I 4 conduttori del Concerto Primo Maggio 2025 Roma: Ermal Meta, Noemi, BigMama, Vincenzo Schettini. Foto Getty - Chi canta al Concerto del Primo Maggio a Roma? Qual è il programma completo del Concertone? Come arrivarci, in Piazza San Giovanni? E dove seguire ovunque in diretta l'evento gratis di musica dal vivo ... 🔗style.corriere.it