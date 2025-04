Concertone Primo Maggio 2025 | Noemi Ermal Meta BigMama Vincenzo Schettini video photocall & backstage presentazione

video di photocall e backstage della presentazione del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, con i conduttori Noemi, Ermal Meta, BigMama e Vincenzo Schettini, insieme ai Segretari Confederali Maurizio Landini, Daniela Fumarola, Pierpaolo Bombardieri

Vi presentiamo il video del photocall e del backstage della presentazione del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, con i conduttori Noemi, Ermal Meta, BigMama e Vincenzo Schettini, insieme ai Segretari Confederali Maurizio Landini (Segretario Generale CGIL), Daniela Fumarola (Segretario Generale CISL), Pierpaolo Bombardieri (Segretario Generale UIL) e ai dirigenti Rai.

Concertone Primo Maggio 2025: interviste
Guarda le nostre video interviste a tutti i conduttori e il video del photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

Concertone 2025 primo maggio a Bologna: il programma; Concertone Primo Maggio 2025 Roma: strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla viabilità; Concerto del Primo maggio 2025, la scaletta completa: da Elodie a Lucio Corsi; Il Concertone del Primo Maggio - Nxt Bergamo 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il palco pronto per il Concertone del Primo Maggio a Piazza San Giovanni - (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2025 Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni. Il palco è stato allestito e sono in corso le prove tecniche. Fonte: Agenzia Vista / Alexand ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio: la scaletta e come vedere l’evento con Ermal Meta, Noemi, BigMama e Schettini - Via dalle 15:15 su Rai 3 al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da icompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Ala ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Concerto Primo Maggio 2025, non solo Roma: le alternative da Milano a Taranto - Giovedì 1° maggio tanti concerti porteranno musica e riflessione su numerosi palchi d’Italia. Se piazza San Giovanni in Laterano ospiterà il celebre appuntamento condotto da Noemi, Ermal Meta e ... 🔗tg24.sky.it