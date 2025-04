Concerto tributo a Fabio Concato al Miles Davis jazz club | sul palco Benny Amoroso quintet

Miles Davis jazz club a uno dei cantautori più amati della musica italiana: Fabio Concato. Le sue canzoni, poetiche e profonde, sono parte della nostra memoria collettiva: da "Domenica bestiale" a "Fiore di maggio", ogni brano racconta emozioni. 🔗 Palermotoday.it - Concerto tributo a Fabio Concato al Miles Davis jazz club: sul palco Benny Amoroso quintet Un omaggio raffinato e pieno di sentimento ala uno dei cantautori più amati della musica italiana:. Le sue canzoni, poetiche e profonde, sono parte della nostra memoria collettiva: da "Domenica bestiale" a "Fiore di maggio", ogni brano racconta emozioni. 🔗 Palermotoday.it

Fabio Concato in concerto a Bari, tappa al Petruzzelli con 'Altro di Me' - Fabio Concato annuncia il suo nuovo spettacolo, un Tour di concerti live. Un autore elegante, autoironico, con le due sue canzoni è riuscito a lasciare un grande segno nella storia della musica italiana raccontando emozioni uniche in modo elegante e raffinato. Appuntamento al Teatro... 🔗baritoday.it

Rinviato il concerto di Fabio Concato - L’inverno non risparmia gli artisti. Il concerto di Fabio Concato, previsto per domani sera al Teatro Europauditorium, a causa di un fortissimo stato febbrile e influenzale dell’artista, è rinviato al 17 aprile, sempre all’Europauditorium. I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data del 17 aprile, ma è possibile chiedere l’eventuale rimborso entro e non oltre il 28 febbraio, attraverso gli stessi i canali utilizzati in fase di acquisto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fabio Concato in concerto con “Altro di me” - Si intitola “Altro di me” il nuovo tour di concerti di Fabio Concato, che arriverà in città il prossimo 22 febbraio al teatro Massimo. Organizzazione Aurora Eventi. Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole... 🔗ilpescara.it

cancellazioni al teatro europauditorium: rinviati i concerti di bersani e concato - fabio concato: un forte stato febbrile rinvia il concerto A seguire, Fabio Concato ha annunciato ... La fancoinvolgerà il pubblico per un tributo al defunto padre di Graziani, Ivan, e l’assenza di ... 🔗gaeta.it

Teatro CorTe a Coriano, che stagione: si parta con l'anteprima del concerto spettacolo di Fabio Concato - CORIANO - Teatro CorTe Coriano, un viaggio tra risate, musica e teatro d’autore. La stagione avrà inizio con un’anteprima assoluta del nuovo concerto/spettacolo di Fabio Concato. Tutta la ... 🔗msn.com

Fabio Concato in concerto, chiude il JazzUp Festival - JazzUp Festival, la rassegna jazz più importante di Viterbo, approda per la prima volta al Teatro dell’Unione con il concerto spettacolo di Fabio Concato che chiuderà l’edizione numero ... 🔗msn.com