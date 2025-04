Concerto primo maggio 2025 | cantanti scaletta diretta tv e orari

Torna a Roma il Concertone del primo maggio, l'appuntamento gratuito che ogni anno unisce musica e impegno sociale in piazza San Giovanni in Laterano. Dopo la parentesi al Circo Massimo, l'edizione 2025 fa ritorno nel cuore storico della Festa dei Lavoratori con un messaggio forte: "Uniti per un.

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

I 4 conduttori del Concerto Primo Maggio 2025 Roma: Ermal Meta, Noemi, BigMama, Vincenzo Schettini. Foto Getty - Chi canta al Concerto del Primo Maggio a Roma? Qual è il programma completo del Concertone? Come arrivarci, in Piazza San Giovanni? E dove seguire ovunque in diretta l'evento gratis di musica dal vivo ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio: la scaletta e come vedere l’evento con Ermal Meta, Noemi, BigMama e Schettini - Via dalle 15:15 su Rai 3 al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da icompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Ala ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Concerto Primo Maggio 2025, non solo Roma: le alternative da Milano a Taranto - Giovedì 1° maggio tanti concerti porteranno musica e riflessione su numerosi palchi d’Italia. Se piazza San Giovanni in Laterano ospiterà il celebre appuntamento condotto da Noemi, Ermal Meta e ... 🔗tg24.sky.it