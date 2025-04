Concerto del Primo maggio 2025 la scaletta completa | da Elodie a Lucio Corsi

Come ogni anno, l'attesa per il Concerto del Primo maggio è enorme. Stavolta sarà un evento decisamente particolare, tanto per il clima geopolitico quanto per l'atmosfera che si respira a Roma. La morte del Papa, il Conclave quasi al via e il Giubileo in corso hanno reso la Capitale un crocevia di popoli ben più del solito. Ecco, dunque, cosa aspettarsi dalla celebre manifestazione.

Concerto del Primo maggio 2025, cosa sapere

La tradizione viene rispettata anche stavolta, con Piazza San Giovanni in Laterano a Roma a fare da sfondo al Concerto del Primo maggio. Ci sarà una maratona di più di 10 ore dedicata alla musica ma non solo. Spazio al ricordo delle battaglie sindacali e all'attualità.

Tanti i messaggi lanciati dal palco, come sempre, che si spera possano essere ascoltati da più persone possibile.

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; 1°MAGGIO 2025: CRISTINA DONA’ E SAVERIO LANZA IN CONCERTO; Concertone Primo Maggio 2025 Roma: strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla viabilità; Festival del Primo Maggio 2025, concerto gratuito con 9 ore di musica live. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: i cantanti, i presentatori e come guardarlo - Ecco il cast degli artisti in programma al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso dai sindacati in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Gaia, Ghali, Gi ... 🔗vanityfair.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: orario e scaletta artisti - Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest'anno ... 🔗funweek.it

Concerto Primo Maggio a Roma e Uno Maggio a Taranto, programma e artisti sul palco - La celebrazione della Festa dei Lavoratori in musica a Roma e Taranto: come ogni 1 maggio, anche nel 2025 le piazze principali delle due città ospitano grandi artisti e attendono migliaia di spettator ... 🔗italiaoggi.it