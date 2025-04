Concerto del primo Maggio 2025 | chi partecipa tra gli artisti

Concerto del primo Maggio 2025 torna a Roma, portando con sé una potente combinazione di musica e impegno sociale. Dopo l'esperienza al Circo Massimo, l'appuntamento annuale più atteso della Festa dei Lavoratori torna nel cuore pulsante della capitale, in Piazza San Giovanni in Laterano. L'edizione di quest'anno lancia un messaggio forte e chiaro: "Uniti .

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

I 4 conduttori del Concerto Primo Maggio 2025 Roma: Ermal Meta, Noemi, BigMama, Vincenzo Schettini. Foto Getty - Chi canta al Concerto del Primo Maggio a Roma? Qual è il programma completo del Concertone? Come arrivarci, in Piazza San Giovanni? E dove seguire ovunque in diretta l'evento gratis di musica dal vivo ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio: la scaletta e come vedere l’evento con Ermal Meta, Noemi, BigMama e Schettini - Via dalle 15:15 su Rai 3 al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da icompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Ala ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Concerto Primo Maggio 2025, non solo Roma: le alternative da Milano a Taranto - Giovedì 1° maggio tanti concerti porteranno musica e riflessione su numerosi palchi d’Italia. Se piazza San Giovanni in Laterano ospiterà il celebre appuntamento condotto da Noemi, Ermal Meta e ... 🔗tg24.sky.it