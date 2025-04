Con l’arrivo del caldo si riapre la stagione dei bagni nei fiumi montani

l'arrivo delle temperature primaverili, i fiumi montani tornano protagonisti delle giornate all'aria aperta. Il primo maggio, tradizionale data di gite e scampagnate, segna quest'anno anche l'avvio dei primi bagni nel torrente Ciuffenna, nonostante le sue acque restino ancora pungenti.Un inizio di stagione coraggioso, come dimostra Manuela, appassionata frequentatrice dei corsi d'acqua, arrivata da Bagno a Ripoli per tuffarsi tra le limpide pozze di Loro Ciuffenna. "È un luogo semplice e selvaggio, con acqua cristallina e una fauna ricchissima: ci sono granchi di fiume, pesci, rane. Un'ottima alternativa al mare, anche adesso che l'acqua è fredda. È energizzante", racconta entusiasta.Il suo tuffo non è passato inosservato: proprio in quel momento il sindaco di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi, e la presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani, erano impegnati in un sopralluogo lungo il torrente per valutare lo stato idraulico del corso d'acqua e pianificare la manutenzione ordinaria.

