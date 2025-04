Con il sei in condotta rimandati a settembre bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia Valditara | Finora significava stare a casa ora più scuola per chi fa il bullo

Occupazione del liceo Minghetti a Bologna: sei in condotta per 12 studenti - Bologna, 26 marzo 2025 – Salgono a una dozzina, dai cinque iniziali, i liceali del Minghetti denunciati con tanto di nome e cognome dal preside Roberto Gallingani a causa dell’occupazione. Dal canto suo il Collegio dei Docenti del liceo di via Nazario Sauro, ieri pomeriggio, ha parlato: gli studenti che hanno organizzato lo stop alle lezioni rischiano 3 giorni di sospensione, convertiti – se lo vorranno – in lavori socialmente utili e il 6 in condotta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Bocciati con 5 e rimandati a settembre con il 6 in condotta: i provvedimenti di Valditara - Con il sei in condotta si viene rimandati a settembre, non si è ammessi fin quando non si supera l’esame di riparazione in cui lo studente dovrà presentare un elaborato critico connesso al ... 🔗tecnicadellascuola.it

Sei in condotta e alternanza obbligatori per la maturità 2025 - oltre alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e al sei in tutte le discipline, condotta ... 🔗ilsole24ore.com

Sei in condotta agli studenti che hanno occupato la scuola: per maggioranza Regione Emilia-Romagna vanno sospesi i provvedimenti - Dopo l’occupazione studentesca del Liceo Minghetti di Bologna, dodici studenti sono stati sanzionati con tre giorni di sospensione convertibili in attività socialmente utili e con un “sei ... 🔗orizzontescuola.it