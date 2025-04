Con il sei in condotta rimandati a settembre bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il CdM

L'articolo Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il CdM. Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti.

Occupazione del liceo Minghetti a Bologna: sei in condotta per 12 studenti - Bologna, 26 marzo 2025 – Salgono a una dozzina, dai cinque iniziali, i liceali del Minghetti denunciati con tanto di nome e cognome dal preside Roberto Gallingani a causa dell’occupazione. Dal canto suo il Collegio dei Docenti del liceo di via Nazario Sauro, ieri pomeriggio, ha parlato: gli studenti che hanno organizzato lo stop alle lezioni rischiano 3 giorni di sospensione, convertiti – se lo vorranno – in lavori socialmente utili e il 6 in condotta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Maturità 2025: ammessi con almeno sei in tutte le materie e in condotta - Con una nota ufficiale datata 3 aprile 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha chiarito che i criteri di ammissione all’esame di Maturità 2025 restano invariati per quanto riguarda la valutazione delle discipline scolastiche. Le precisazioni arrivano in risposta a diverse richieste di chiarimento in merito all’applicazione delle nuove normative introdotte dalla legge […] The post Maturità 2025: ammessi con almeno sei in tutte le materie e in condotta first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

