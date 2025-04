Comune di Salerno Sostituzione Tatami all’Arbostella ad opera di Salerno Solidale

Tatami per le arti marziali, simbolo di impegno per lo sport e la comunità.Salerno Solidale, dopo la realizzazione dei due campi di Padel e la ristrutturazione del campo di calcio a 5 all’interno della struttura Arbostella, ha realizzato anche un altro intervento di riqualificazione con la Sostituzione della copertura della pavimentazione della palestra destinata alle arti marziali, ovvero i cosiddetti Tatami.Una risposta che la Salerno Solidale ha voluto dare alle associazioni storiche che frequentano la struttura Arbostella che sta diventando sempre più un luogo di aggregazione sociale.Questo pomeriggio, mercoledì 30 aprile, alle ore 18.30 si terrà il taglio del nastro al quale parteciperanno il deputato Piero De Luca e l’amministratore unico di Salerno Solidale, Mena Arcieri. 🔗 Nuova vita alla palestra dell’Arbostella: rinnovati iper le arti marziali, simbolo di impegno per lo sport e la comunità., dopo la realizzazione dei due campi di Padel e la ristrutturazione del campo di calcio a 5 all’interno della struttura Arbostella, ha realizzato anche un altro intervento di riqualificazione con ladella copertura della pavimentazione della palestra destinata alle arti marziali, ovvero i cosiddetti.Una risposta che laha voluto dare alle associazioni storiche che frequentano la struttura Arbostella che sta diventando sempre più un luogo di aggregazione sociale.Questo pomeriggio, mercoledì 30 aprile, alle ore 18.30 si terrà il taglio del nastro al quale parteciperanno il deputato Piero De Luca e l’amministratore unico di, Mena Arcieri. 🔗 Puntomagazine.it

Salerno, il Comune lilla contro i disturbi alimentari - Tempo di lettura: < 1 minutoAnche il Comune di Salerno ha aderito. Giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare che si celebra domani. Da questa sera la facciata del palazzo di città sia illuminata di villa il colore scelto per promozionale l'iniziativa che, a Salerno, è stata promossa da dalla vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli, sostenendo la campagna portata avanti dalle associazioni Consult@noi odv, dal Coordinamento nazionale disturbi alimentari e in particolare accogliendo la richiesta dell'associazione La Fenice Lazio.

Salerno, dietrofront del Comune: sì al doppio pass per auto elettriche o ibride - Con una nuova delibera, proposta dall'assessore alla mobilità Rocco Galdi, la giunta comunale di Salerno torna sui suoi passi dando il via libera al doppio permesso per la sosta alle famiglie delle nove Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) che possiedono auto elettriche e ibride e...

Salerno, ripartono i lavori di manutenzione delle strade: l'annuncio del Comune - Con l'arrivo della stagione più propizia riparte il programma di manutenzione stradale in tutto il territorio del Comune di Salerno. Nei prossimi mesi tutte le zone del capoluogo saranno interessate da cantieri per il rifacimento dell'asfalto, l'eliminazione delle buche, la sistemazione viaria.

