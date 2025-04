Comune di Napoli la Giunta approva il rendiconto | Disavanzo ridotto di 631 milioni in 3 anni

Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato il rendiconto finanziario 2024. Per l'anno in questione, complessivamente, l'esposizione finanziaria dell'ente di Palazzo San Giacomo si attesta a 3,86 mld (€ 1.580.785.030,16 di Disavanzo + € 2.

Napoli, giunta municipalità 2 chiede al Comune di ripristinare Ztl Dante: “I residenti la vogliono” - Tempo di lettura: 3 minutiLa giunta della Municipalità 2 chiede al Comune di Napoli la riapertura della Ztl Tarsia-Pignasecca-Dante. Lo fa con una delibera, approvata all’unanimità, da sottoporre al consiglio municipale. L’atto esprime parere favorevole alla riattivazione dei varchi telematici di controllo, per gli accessi di Via Toledo, altezza Via dei Pellegrini in direzione Via Pessina, e di Piazza Dante in direzione Via Toledo. 🔗anteprima24.it

Napoli: Giunta approva bilancio con riduzione del disavanzo - Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, il rendiconto finanziario 2024 del Comune di Napoli. Per l’anno 2024 complessivamente l’esposizione finanziaria del Comune si attesta a 3,86 mld (composto da 1580785030 di disavanzo euro più 2281703200 euro di debito finanziario). Alla fine del 2021 era di 4,9 Mld, nel 2022 era di 4,5 MLd e alla fine del 2023 era di 4,2 MLd. 🔗anteprima24.it

Tensioni tra agenti e manifestanti all’esterno del Comune di Napoli: due vigili in ospedale - Tensioni in piazza Municipio a Napoli, davanti Palazzo San Giacomo: scontri tra manifestanti e agenti della Municipale, con due poliziotti che sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.Continua a leggere 🔗fanpage.it

