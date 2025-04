Comune di Loro Ciuffenna un guasto sulla rete idrica

Comune di Loro Ciuffenna che, causa guasto sulla rete idrica, nelle prossime ore si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nel capoluogo e nelle zone limitrofe. I nostri tecnici sono già intervenuti per la riparazione e per ripristinare il normale servizio il prima possibile.Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto creerà Loro. 🔗 Lanazione.it - Comune di Loro Ciuffenna, un guasto sulla rete idrica Arezzo, 30 aprile 2025 – Publiacqua informa i cittadini deldiche, causa, nelle prossime ore si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nel capoluogo e nelle zone limitrofe. I nostri tecnici sono già intervenuti per la riparazione e per ripristinare il normale servizio il prima possibile.Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questocreerà. 🔗 Lanazione.it

