Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi Baronissi cambia volto

Inaugurata questo pomeriggio la nuova viabilità dell’area di Tre Pizzi alla presenza della Sindaca Anna Petta, dell’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi, di parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini. L’intervento segna una tappa fondamentale per la modernizzazione del sistema di mobilità cittadina, in connessione con lo sviluppo del polo universitario e sanitario della Città della Medicina. Il progetto, dal valore complessivo di 790mila euro, ha risposto all’esigenza di riorganizzare la circolazione in un’area sempre più strategica, al crocevia tra il centro urbano di Baronissi, l’autostrada, la stazione ferroviaria e la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno. Con la creazione di una nuova rete viaria, l’intervento ha permesso di separare i flussi di traffico pesante da quelli leggeri, migliorando sensibilmente la sicurezza e la scorrevolezza della viabilità. 🔗 Zon.it - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi, Baronissi cambia volto” È stataquesto pomeriggio ladell’area di Trealla presenza della, dell’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi, di parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini. L’intervento segna una tappa fondamentale per la modernizzazione del sistema di mobilità cittadina, in connessione con lo sviluppo del polo universitario e sanitario della Città della Medicina. Il progetto, dal valore complessivo di 790mila euro, ha risposto all’esigenza di riorganizzare la circolazione in un’area sempre più strategica, al crocevia tra il centro urbano di, l’autostrada, la stazione ferroviaria e la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno. Con la creazione di unarete viaria, l’intervento ha permesso di separare i flussi di traffico pesante da quelli leggeri, migliorando sensibilmente la sicurezza e la scorrevolezza della. 🔗 Zon.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta attacchi senza fondamento. La verità è sotto gli occhi di tutti” - «Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco”, che ancora una volta tentano di infangare l’operato dell’Amministrazione Petta, sono gravemente infondate e senza alcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti anonimi strumentalizzati per fare propaganda politica, cercando di minare la fiducia dei cittadini nella trasparenza delle istituzioni. 🔗zon.it

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “E’ on line il nuovo sito istituzionale del Comune” - Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Baronissi prosegue il suo percorso di innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, progettato per offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, chiara ed efficiente. Il portale, sviluppato seguendo le più recenti linee guida per le piattaforme della Pubblica Amministrazione, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR – PA Digitale 2026, nell’ambito della Misura 1. 🔗anteprima24.it

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “E’ on line il nuovo sito istituzionale del Comune” - La Sindaca Anna Petta: “Un sito più moderno, intuitivo e accessibile per migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione” Il Comune di Baronissi prosegue il suo percorso di innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, progettato per offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, chiara ed efficiente. Il portale, sviluppato seguendo le più recenti linee guida per le piattaforme della Pubblica Amministrazione, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR – PA Digitale 2026, nell’ambito della Misura 1. 🔗puntomagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Comune di Baronissi: “La sindaca Anna Petta alla chiusura del progetto Europeo S.T.R.O.N.G; Politica - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi in Europa, scambio di modelli innovativi di gestione delle imprese sociali”; Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvata delibera di indirizzo per la mappatura delle sale giochi sul territorio”; Baronissi, sindaca Petta: La città dice no all'alcolismo. Secondo incontro di Medicina in Comune dedicato ai giovani e alle scuole. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi, Baronissi cambia volto” - La Sindaca Anna Petta: “Nuove rotatorie, piste ciclabili e più verde per collegare la Città della Medicina con il centro ... 🔗msn.com

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta attacchi senza fondamento. La verità è sotto gli occhi di tutti” - «Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco”, che ancora una volta tentano di infangare ... 🔗zon.it

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi in Europa, scambio di modelli innovativi di gestione delle imprese sociali” - Ieri il Comune di Baronissi ha accolto le delegazioni ... Ad accogliere gli ospiti internazionali il Sindaco Anna Petta, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Connetterci ... 🔗reportweb.tv