Como tutti su Fàbregas | avvenuto incontro tra il tecnico e un top club

Da Como arriva un messaggio a Conte: è Fabregas a sorprendere tutti! - Calcio Napoli Ultimissime – Si avvicina sempre più la sfida tra Como e Napoli. Intanto, proprio da Cesc Fabregas è arrivato un messaggio per Antonio Conte. Sta per iniziare una nuova giornata di Serie A, la quale servirà ad indirizzare la corsa verso lo Scudetto e non solo. Tra i match più attesi, c’è senza dubbio Como-Napoli in programma domenica alle ore 12.30. L’attesa per la partita è molto alta, vista anche la sfida “generazionale” tra i due tecnici. 🔗spazionapoli.it

Como, Fabregas in conferenza: «Per la prima volta sono tutti a disposizione e sono contento. Sono stato vicino al Milan…» - L’allenatore del Como Cesc Fabregas ieri ha presentato il match contro il Milan nella consueta conferenza stampa. Le parole Il tecnico del Como Cesc Fabregas ieri ha presentato conferenza stampa la sfida contro il Milan di Sergio Conceicao in programma oggi alle 18 allo Stadio San Siro di Milano. A seguire le sue parole. LE […] 🔗calcionews24.com

Nico Paz lascia il Como? Fabregas chiarisce la situazione: «Tutti avremmo firmato, e lui mi ha dimostrato questo» - Nico Paz lascia il Como? Fabregas ha voluto chiarire dopo tutte le voci di calciomercato che vedono il fuoriclasse lontano dalla Lombardia Il tecnico dei lombardi Fabregas ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Sky nei confronti del calciomercato Como: su tutti il fuoriclasse Nico Paz. SALVEZZA – «Tutti avremmo firmato per questa posizione prima delle ultime nove partite, […] 🔗calcionews24.com