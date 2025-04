Como nessuno spazio pubblico dedicato alla memoria di tre giusti che salvarono dai campi di concentramento gli ebrei

Como, 30 aprile 2025 – Il Consiglio comunale di Como ha respinto una mozione con cui i gruppi consigliari di minoranza del Pd e della lista civica "Svolta civica" chiedevano di intitolare uno spazio pubblico della città alla memoria dei 'giusti di Ponte Chiasso', Giuseppina Panzica, Gavino Tolis e Paolo Boetti, cui si deve il salvataggio, durante la Seconda guerra mondiale, di decine di ebrei e di perseguitati politici aiutati a varcare il confine con la Svizzera. La mozione era stata già presentata in una precedente seduta del Consiglio, salvo poi essere ritirata quando le minoranze avevano lasciato l'aula in polemica con il linguaggio del sindaco Alessandro Rapinese, eletto con i voti di una lista civica, ritenuto "infamante e umiliante". 16-07-2022 Como PRIMO CONSIGLIO COMUNALE SINDACO RAPINESE ANSAFABRIZIO CUSA La replica di Rapinese"La mozione è stata ritirata e poi ripresentata in funzione di una sceneggiata – ha spiegato il sindaco motivando il "no" della maggioranza –.

