Como muore d’infarto fuori dalla farmacia | defibrillatore era scarico

Francesco Ceramella, 65 anni, si era recato in farmacia a Cavallasca, nel Comasco, perché non si sentiva bene. Aveva chiesto di effettuare un elettrocardiogramma, ma poco dopo ha avuto un infarto fatale. Il farmacista, accortosi della gravità della situazione, ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, mentre una collaboratrice si è precipitata a recuperare il defibrillatore presente nella piazza del paese. Il defibrillatore era inutilizzabile. A quel punto, però, è emerso un dettaglio drammatico: il defibrillatore era scarico, inutilizzabile proprio nel momento in cui avrebbe potuto fare la differenza. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ceramella, conosciuto da tutti come Franco, era presidente del moto club "Vai piano che ho paura" ed era molto apprezzato nella comunità locale.

