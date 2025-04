Como lite e bottigliate in piazza San Rocco | due feriti e un denunciato

Como, 30 aprile 2025 – La Squadra Volante di Como, ieri pomeriggio ha denunciato per percosse e lesioni aggravate, un trentenne nigeriano irregolare, con precedenti di polizia e alcuni provvedimenti amministrativi già a suo carico.La pattuglia è intervenuta verso le 17.30 in piazza San Rocco, dove gli agenti hanno notato il nigeriano che agitava un coccio di bottiglia verso altri due uomini, due connazionali di 29 e 30 anni. Dopo averlo disarmato e fatto salire in auto, gli agenti hanno raggiunto le vittime dell’aggressione, una delle quali aveva leggere ferite da taglio sull’addome e sanguinava da un labbro. Tutti sono stati portati in Questura, dove sono state raccolte le testimonianze, da cui è emerso che la lite era scoppiata per motivi molto banali.Il ventinovenne non aveva riportato lesioni, ma il connazionale che era stato colpito dal coccio di bottiglia è stato trasportato in ospedale, medicato e poi dimesso con una prognosi di sette giorni per un trauma facciale, ferite al labbro superiore e un edema allo zigomo. 🔗 Ilgiorno.it - Como, lite e bottigliate in piazza San Rocco: due feriti e un denunciato , 30 aprile 2025 – La Squadra Volante di, ieri pomeriggio haper percosse e lesioni aggravate, un trentenne nigeriano irregolare, con precedenti di polizia e alcuni provvedimenti amministrativi già a suo carico.La pattuglia è intervenuta verso le 17.30 inSan, dove gli agenti hanno notato il nigeriano che agitava un coccio di bottiglia verso altri due uomini, due connazionali di 29 e 30 anni. Dopo averlo disarmato e fatto salire in auto, gli agenti hanno raggiunto le vittime dell’aggressione, una delle quali aveva leggere ferite da taglio sull’addome e sanguinava da un labbro. Tutti sono stati portati in Questura, dove sono state raccolte le testimonianze, da cui è emerso che laera scoppiata per motivi molto banali.Il ventinovenne non aveva riportato lesioni, ma il connazionale che era stato colpito dal coccio di bottiglia è stato trasportato in ospedale, medicato e poi dimesso con una prognosi di sette giorni per un trauma facciale, ferite al labbro superiore e un edema allo zigomo. 🔗 Ilgiorno.it

