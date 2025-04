Commissione ispettiva pontificia monastero commissariato e suore in fuga

Un gruppo di cinque suore cistercensi ha lasciato il convento di clausura di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto, nel Trevigiano

Suore in fuga dal convento di clausura: “Tensioni insopportabili”. Badessa rimossa e monastero commissariato - È la strada vicenda accaduta a sito religioso di San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto (Treviso), noto per la produzione di Prosecco. Le 5 sorelle sono in un luogo segreto. Il racconto di una relig ... 🔗ilrestodelcarlino.it