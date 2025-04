Commissione Fiere la Lega stoppa Acampora FdI Pelloni Pd | E' guerra per bande

Lega e Fratelli d'Italia, azionisti della maggioranza che regge il Comune di Treviso, ieri, 29 aprile, nel corso del consiglio comunale ai Trecento, si è consumato l'ennesimo scontro. C'era da votare una surroga per un posto nella Commissione consigliare. 🔗 Trevisotoday.it - Commissione Fiere, la Lega stoppa Acampora (FdI). Pelloni (Pd): «E' guerra per bande» Nella sempre più difficile convivenza trae Fratelli d'Italia, azionisti della maggioranza che regge il Comune di Treviso, ieri, 29 aprile, nel corso del consiglio comunale ai Trecento, si è consumato l'ennesimo scontro. C'era da votare una surroga per un posto nellaconsigliare. 🔗 Trevisotoday.it

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Commissione accesso a Marano, Nappi (Lega): non abbassare guardia contro infiltrazioni criminalità - “Ancora una volta, un comune campano governato dalle sinistre finisce sotto la lente per presunti tentativi di infiltrazione e collegamenti della criminalità organizzata. Noi, da garantisti, siamo sicuri del buon lavoro della Commissione di indagine per fare piena luce sul Comune di Marano. Ribadiamo, però, la necessità di non abbassare la guardia contro l’azione dei clan e di avviare una stagione di rinnovamento rispetto a logiche di gestione della cosa pubblica che troppo spesso stanno mortificando l’immagine della nostra terra”. 🔗puntomagazine.it

Regionali, FdI 'stoppa' la Lega: "In Veneto un candidato del Carroccio? Nulla è scontato. Potrà anche essere nostro o di altra estrazione" - Non vedo perché in Veneto il candidato debba essere per forza della Lega" "Richiesta legittima ... presidente di Fratelli d'Italia della Commissione Affari costituzionali del Senato, intervistato ... 🔗affaritaliani.it