Commercialisti l’Ordine di Napoli Nord approva il bilancio

approvato all’unanimità dei presenti il bilancio dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Matacena.“Il 2024 ha rappresentato per il nostro Ordine un anno significativo: il decennale della sua istituzione. Un traguardo importante – ha sottolineato Matacena – che ci ha offerto l’occasione per riflettere sul cammino percorso e per rafforzare il senso di appartenenza a una realtà giovane ma ormai ben radicata e competitiva a livello nazionale. Abbiamo condiviso questo momento con le istituzioni del territorio, valorizzando le attività svolte e le numerose iniziative introdotte. 🔗 Matacena: “Giovani professionisti e istituzioni locali, si rafforza il legame con il territorio”. Fontana: “Ottimizzazione delle attività e rafforzamento della solidità finanziaria”AVERSA – E’ statoto all’unanimità dei presenti il bilancio deldei dottorie degli esperti contabili di, presieduto da Francesco Matacena.“Il 2024 ha rappresentato per il nostro Ordine un anno significativo: il decennale della sua istituzione. Un traguardo importante – ha sottolineato Matacena – che ci ha offerto l’occasione per riflettere sul cammino percorso e per rafforzare il senso di appartenenza a una realtà giovane ma ormai ben radicata e competitiva a livello nazionale. Abbiamo condiviso questo momento con le istituzioni del territorio, valorizzando le attività svolte e le numerose iniziative introdotte. 🔗 Puntomagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

I nemici di Conte sono fuori e dentro il Napoli: Inzaghi, i giornali del Nord e De Laurentiis (Libero) - I nemici di Conte sono fuori e dentro il Napoli: Inzaghi, i giornali del Nord e De Laurentiis (Libero) La conferenza stampa ben sviscerata dal quotidiano Libero che torna su tutte le stoccate lanciate dall’allenatore del Napoli: a Inzaghi, ai giornali del Nord (e a quelli napoletani) e a De Laurentiis: Scrive Claudio Savelli: Primo tema, gli arbitri. Il più facile, un gol a porta vuota. Considerando i disastri che stanno combinando, chiunque ne parli in questo momento non sbaglia. 🔗ilnapolista.it

Sfida tra maranza del Nord e del Sud per Napoli-Inter. Le minacce su TikTok: “Faremo un macello”. La risposta: “Ve facimme capi? comm'e? 'o sistema" - Roma, 27 febbraio 2025 - Una sfida tra 'maranza' del Nord e quelli del Sud promette scintille il primo marzo, in occasione della super sfida di campionato tra Napoli e Inter al San Paolo. I messaggi violenti apparsi su TikTok non lasciano dubbi: “Arriviamo e sarà guerra” dal Nord, e risposte del tipo: “Tutti pronti..ve scassamo..” dal Sud. "Sfide inquietanti e da monitorare per evitare scontri in piazza", ha sottolineato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha lanciato l'allarme. 🔗quotidiano.net

Camorra a Napoli, Melillo: «Sull'antiriciclaggio poca collaborazione da avvocati e commercialisti» - In Italia il sistema antiriciclaggio continua a rappresentare uno strumento indispensabile e utile nell'azione di contrasto alle mafie, ma il ruolo di alcune categorie professionali chiamate a... 🔗ilmattino.it

Ne parlano su altre fonti

Aversa, legge di Bilancio e novità per gli enti locali: focus dei commercialisti Napoli Nord; VIDEO | Aversa. AI e commercialisti, convegno all'ODCEC Napoli Nord; Il ruolo della performance nella pubblica amministrazione, forum dell'Odcec Napoli Nord; Aversa, Matacena (Commercialisti Napoli Nord): Impegno e innovazione per il futuro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Commercialisti di Napoli Nord, la lettera: «Su responsabilità professionale intervenga giustizia» - Aversa, legge di Bilancio e novità per gli enti locali: focus dei commercialisti Napoli Nord Se sul primo punto ... determinazione il Consiglio dell’Ordine – «e confidiamo che il Consiglio ... 🔗msn.com

Commercialisti di Napoli Nord, la lettera: «Su responsabilità professionale intervenga giustizia» - Con una lettera indirizzata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Odcec di Napoli Nord ... il Consiglio dell’Ordine – «e confidiamo che il Consiglio ... 🔗ilmattino.it

Commercialisti di Napoli Nord: “Sulla responsabilità professionale serve un ultimo passo di giustizia” - L’intervento dell’Odcec Napoli Nord ... commercialisti e delle loro famiglie. “È nostro dovere fare qualcosa anche per loro” – afferma con determinazione il Consiglio dell’Ordine ... 🔗pupia.tv