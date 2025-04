COMICON Napoli 2025 è sold out con 183 000 visitatori attesi ecco il programma del primo giorno

COMICON Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 visitatori attesi. E domani giovedì 1 maggio inizia la XXV edizione dell'International Pop Culture Festival alla Mostra d'Oltremare con 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro.Oltre ad un focus sull'arte, tra gli ospiti più attesi del primo giorno, il magister Tanino Liberatore, Max Pezzali, Asia Argento e Igort, i mangaka di Bungo Stray Dogs, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, Jon J Muth, Simone Bianchi, Arthur De Pins, Mike Mason. E ancora, Caterina Guzzanti, Tecla Insolia, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) e i Critico Assoluto.Numerosi gli eventi in calendario, tra cui: i Playoff e le Final Eight della eSerie A Goleador che per la prima volta si giocheranno in Campania, K-Pop Crew Battle Festival, omaggio a Lupo Solitario, a 40 anni dall'arrivo in Italia del primo librogame e tanto altro.

