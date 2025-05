COMICON Napoli 2025 è sold out con 183 000 visitatori attesi ecco il programma del primo giorno

COMICON Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 visitatori attesi. E domani giovedì 1 maggio inizia la XXV edizione dell’International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare con 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro.Oltre ad un focus sull’arte, tra gli ospiti più attesi del primo giorno, il magister Tanino Liberatore, Max Pezzali, Asia Argento e Igort, i mangaka di Bungo Stray Dogs, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, Jon J Muth, Simone Bianchi, Arthur De Pins, Mike Mason. E ancora, Caterina Guzzanti, Tecla Insolia, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) e i Critico Assoluto.Numerosi gli eventi in calendario, tra cui: i Playoff e le Final Eight della eSerie A Goleador che per la prima volta si giocheranno in Campania, K-Pop Crew Battle Festival, omaggio a Lupo Solitario, a 40 anni dall’arrivo in Italia del primo librogame e tanto altro. 🔗 Game-experience.it - COMICON Napoli 2025 è sold out con 183.000 visitatori attesi, ecco il programma del primo giorno out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000. E domani giovedì 1 maggio inizia la XXV edizione dell’International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare con 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro.Oltre ad un focus sull’arte, tra gli ospiti piùdel, il magister Tanino Liberatore, Max Pezzali, Asia Argento e Igort, i mangaka di Bungo Stray Dogs, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, Jon J Muth, Simone Bianchi, Arthur De Pins, Mike Mason. E ancora, Caterina Guzzanti, Tecla Insolia, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) e i Critico Assoluto.Numerosi gli eventi in calendario, tra cui: i Playoff e le Final Eight della eSerie A Goleador che per la prima volta si giocheranno in Campania, K-Pop Crew Battle Festival, omaggio a Lupo Solitario, a 40 anni dall’arrivo in Italia dellibrogame e tanto altro. 🔗 Game-experience.it

Se ne parla anche su altri siti

Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma - Il Comicon Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000... 🔗ilmattino.it

COMICON Napoli 2025 è già sold out, esauriti i biglietti, si attendono 183.000 visitatori - Max Pezzali, Asia Argento, Igort e il magister Tanino Liberatore tra gli ospiti della prima giornata che inaugura un'edizione da record. Ancor prima dell'inizio si profila un'edizione da record per COMICON Napoli 2025. A 24 ore dall'inizio sono esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di manifestazione, che prevede l'arrivo di 183.000 visitatori attesi. COMICON Napoli 2025 prenderà il via domani 1 maggio con l'inaugurazione di una 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro. 🔗movieplayer.it

COMICON Napoli 2025 è sold out con 183.000 visitatori attesi, ecco il programma del primo giorno - COMICON Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 visitatori attesi. E domani giovedì 1 maggio inizia la XXV edizione dell’International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare con 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro. Oltre ad un focus sull’arte, tra gli ospiti più attesi del primo giorno, il magister Tanino Liberatore, Max Pezzali, Asia Argento e Igort, i mangaka di Bungo Stray Dogs, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, Jon J Muth, Simone ... 🔗game-experience.it

Approfondimenti da altre fonti

Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma; Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio; COMICON Napoli 2025 è già sold out, esauriti i biglietti, si attendono 183.000 visitatori; Comicon Napoli 2025 è sold out: record di 183.000 presenze per la 25ª edizione del festival della pop culture. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

COMICON Napoli 2025 è sold out con 183.000 visitatori attesi, ecco il programma del primo giorno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Parte il Comicon, sold out annunciato: attesi in 183 mila. Con Yuji Horii, Max Pezzali, Altan… - Mostra d’Oltremare, da oggi fino a domenica la 25 esima edizione del Salone del fumetto. Domani arriva il ministro della Cultura ... 🔗napoli.repubblica.it

COMICON Napoli 2025 è sold out: attesi 183.000 visitatori per la XXV edizione - I biglietti per tutte e quattro le giornate del festival, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio, sono andati completamente esauriti ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com