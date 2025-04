COMICON Napoli 2025 è già sold out esauriti i biglietti si attendono 183 000 visitatori

COMICON Napoli 2025. A 24 ore dall'inizio sono esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di manifestazione, che prevede l'arrivo di 183.000 visitatori attesi. COMICON Napoli 2025 prenderà il via domani 1 maggio con l'inaugurazione di una 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro. Tra gli ospiti più attesi del primo giorno, il magister Tanino Liberatore, Max Pezzali, Asia Argento e Igort, i mangaka di Bungo Stray Dogs, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, Jon J Muth, Simone Bianchi, Arthur De .

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità - Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un’edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025: storie di fumetti, entusiasmi e tutto ciò che ci fa sognare - Non possiamo fare a meno di sentire un leggero friccicore ogni volta che si parla di fumetti: c’è chi li considera semplici letture di svago, e chi invece ci vede interi mondi da esplorare. E probabilmente questo mix di curiosità e passione è il motore che muove il Comicon Napoli 2025, pronto a svelare tutti […] L'articolo Comicon Napoli 2025: storie di fumetti, entusiasmi e tutto ciò che ci fa sognare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

