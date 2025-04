Comicon Napoli 2025 biglietti terminati | è sold-out alla Mostra d' Oltremare il programma

Comicon Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000. 🔗 Ilmattino.it - Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma Ilout: esauriti iper tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000. 🔗 Ilmattino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

COMICON Napoli 2025 è già sold out, esauriti i biglietti, si attendono 183.000 visitatori - Max Pezzali, Asia Argento, Igort e il magister Tanino Liberatore tra gli ospiti della prima giornata che inaugura un'edizione da record. Ancor prima dell'inizio si profila un'edizione da record per COMICON Napoli 2025. A 24 ore dall'inizio sono esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di manifestazione, che prevede l'arrivo di 183.000 visitatori attesi. COMICON Napoli 2025 prenderà il via domani 1 maggio con l'inaugurazione di una 4 giorni di festa tra fumetto, cinema e serie tv, videogiochi e giochi, musica e tanto altro. 🔗movieplayer.it

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità - Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un’edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega. 🔗game-experience.it

Se ne parla anche su altri siti

Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma; COMICON Napoli 2025 è già sold out, esauriti i biglietti, si attendono 183.000 visitatori; Al via Comicon Napoli 2025, dal 1° al 4 maggio 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli; Il Comicon 2025 è già sold - out: attese 183mila persone. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma - Il Comicon Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con ... 🔗ilmattino.it

Comicon 2025 parte domani: esauriti i biglietti in vendita, attesi 183.000 visitatori - COMICON Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 ... 🔗napolivillage.com

COMICON Napoli 2025 è già sold out, esauriti i biglietti, si attendono 183.000 visitatori - Max Pezzali, Asia Argento, Igort e il magister Tanino Liberatore tra gli ospiti della prima giornata che inaugura un'edizione da record. 🔗msn.com