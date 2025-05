COMICON Napoli 2025 1-4 maggio con ospiti eventi e mostre

Preparati per COMICON Napoli 2025, dal 1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare! La XXV edizione dell’International Pop Culture Festival prenderà il via il 14 maggio con ospiti d’eccezione, eventi entusiasmanti e mostre imperdibili. Un'opportunità unica per celebrare la cultura pop in tutte le sue forme. Non mancare!

COMICON Napoli 2025 (1-4 maggio): ospiti, eventi e mostre: tutto il programma dell’International Pop Culture Festival, si inizia con Max Pezzali È tutto pronto per la XXV edizione di COMICON Napoli, dal 1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare, per vivere quattro giorni di festa e celebrare lo speciale anniversario dell’International Pop Culture Festival, tra i più grandi festival . L'articolo COMICON Napoli 2025, 1-4 maggio con ospiti, eventi e mostre proviene da Espresso napoletano. 🔗Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - COMICON Napoli 2025, 1-4 maggio con ospiti, eventi e mostre

Su questo argomento da altre fonti

King Esports al Comicon di Napoli: tornei, showmatch e grandi finali hanno infiammato il Padiglione 6

Da everyeye.it: Nel corso dell'ultimo Comicon di Napoli si sono tenuti numerosi eventi a tema eSport, i quali hanno coinvolto tanti giocatori in titoli diversi.

Comicon Napoli 2025, gli appuntamenti di sabato 3 maggio: ecco il programma completo con gli orari

Scrive msn.com: Prosegue con nuovi eventi e ospiti imperdibili la XXV edizione di Comicon Napoli (fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare): domani, sabato 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri ...

Comicon Napoli 2025 chiude con il record di 183.000 visitatori e annuncia le nuove date del 2026

Si legge su msn.com: Sold out ancora prima di iniziare, la XXV edizione di Comicon Napoli si conclude dopo quattro giorni alla ... Il successo di Comicon 2025 Foto di A. Fiorenzano per NT Tra gli ospiti e gli eventi più ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PG Esports protagonista al Napoli Comicon 2022 con Il Circuito Tormenta e il format “In My Shoes”

Dal 22 al 25 aprile, nel corso della più grande fiera del fumetto del Sud Italia, il broadcaster italiano torna al centro della scena con un palinsesto davvero imperdibile, tra grande esport e dirette Twitch dedicate all’inclusività nell’industria dei videogiochi Il programma di Napoli Comicon 2022 si sta popolando sempre di più con eventi e panel speciali, confermando la kermesse come una dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo dell’intrattenimento a livello nazionale.